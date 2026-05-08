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«Das sind keine harmlosen Jugendstreiche»

  08.05.2026 Rheinfelden
Gestern Donnerstag ging die Verhandlung im temporären Gerichtssaal im Rheinfelder Feuerwehrgebäude weiter. Foto: Valentin Zumsteg
Gestern Donnerstag ging die Verhandlung im temporären Gerichtssaal im Rheinfelder Feuerwehrgebäude weiter. Foto: Valentin Zumsteg

Am Donnerstagmorgen haben bei der Gerichtsverhandlung gegen die Mitglieder des sogenannten Wolfsrudels die Plädoyers begonnen. Die Staatsanwältin sprach von gravierenden Delikten, welche die Beschuldigten begangen haben.

Valentin Zumsteg

Die Verhandlung gegen die ...

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