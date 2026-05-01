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Wolfsrudel-Fall: «Ich war immer ein Aussenseiter»

  01.05.2026 Brennpunkt
Ein Raum im Obergeschoss des Rheinfelder Feuerwehrgebäudes dient als provisorischer Gerichtssaal. Foto: Valentin Zumsteg
Ein Raum im Obergeschoss des Rheinfelder Feuerwehrgebäudes dient als provisorischer Gerichtssaal. Foto: Valentin Zumsteg

Die aufwändige Gerichtsverhandlung gegen die Mitglieder des sogenannten Wolfsrudels, die zwischen 2022 und 2024 eine Vielzahl von Delikten begangen haben sollen, geht weiter: Am Donnerstagmorgen sind die Beschuldigten zur Person befragt worden.

Valentin Zumsteg

Zwei der drei ...

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