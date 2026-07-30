Wohnwagen auf Campingplatz brennt komplett nieder

Auf dem Campingplatz in Möhlin geriet ein Wohnwagen aus noch unbekannten Gründen in Brand und wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Möhlin war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

In der Nacht auf Dienstag, 28. Juli, meldete eine Drittperson der Kantonalen Notrufzentrale, dass auf dem Campingplatz in Möhlin, unmittelbar beim Schwimmbad, ein Wohnwagen brenne.

Schlimmeres verhindert

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit rückten kurz nach 1.30 Uhr aus. Zudem wurden die Feuerwehren Möhlin und Rheinfelden (mit der Autodrehleiter) so - wie die Sanität aufgeboten. Die Feuerwehren – allein die Feuerwehr Möhlin war mit fünfzig Einsatz kräften vor Ort – brachten den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle.

Der betroffene Wohnwagen brannte jedoch vollständig aus. Das Feuer beschädigte zudem einen benachbarten Wohnwagen leicht. Alle anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar.

(mgt/rw)