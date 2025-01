Wohnung in Laufenburg durch Brand verwüstet

Auf dem Balkon einer Wohnung in Laufenburg brach in der Nacht ein Brand aus. Dieser verwüstete die Wohnung und richtete am Gebäude weiteren Schaden an. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist jedoch gross. Die Brandursache ist unklar.

Betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Wasenhaldenstrasse in Laufenburg. Augenzeugen bemerkten den Brand am Mittwoch, 1. Januar 2025, kurz nach Mitternacht und alarmierten die Feuerwehr. Als diese wenig später mit einem Grossaufgebot eintraf, schlugen bereits Flammen aus der im dritten Obergeschoss befindlichen Wohnung. Es gelang in der Folge, das Feuer zu löschen, bevor sich dieses weiter ausbreiten konnte.

In der Zwischenzeit konnten sich die in der Wohnung anwesenden Personen ins Freie retten. Vorsorglich wurden auch die übrigen Hausbewohner angewiesen, das Gebäude zu verlassen. Letztere konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Der Brand verwüstete die betroffene Wohnung und machte sie unbewohnbar. Auch die angrenzende Wohnung wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, und herabfallender Brandschutt richtete auch bei einer Wohnung im Erdgeschoss Sachschaden an. Der gesamte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über hunderttausend Franken.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand auf dem Balkon der betroffenen Wohnung ausgebrochen. Augenzeugen sprachen gegenüber der Polizei von Feuerwerk, das beim Haus abgefeuert worden sei. Ob dies jedoch die Brandursache darstellt, ist zur Zeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.