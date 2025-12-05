Wohneigentum über 40 Prozent teurer

Immobilienmarktbericht gibt Aufschluss über 10 Jahre

In der gesamten Nordwestschweiz haben die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in den vergangenen zehn Jahren markant zugelegt. Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat ihren ersten Immobilienmarktbericht veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Besonders stark war der Anstieg bei den Einfamilienhäusern in Basel-Stadt und im Fricktal, wo die Preise seit Anfang 2015 um 42 Prozent und im Fricktal sogar um 47 Prozent gestiegen sind. Der Landesdurchschnitt über die letzten zehn Jahre lag bei 43 Prozent.

Auch die Preise für Eigentumswohnungen sind in der Nordwestschweiz in den vergangenen zehn Jahren gestiegen – wenn auch etwas moderater als bei Einfamilienhäusern. In diesem Segment verzeichnete das Fricktal mit rund 40 Prozent ebenfalls das markanteste Preiswachstum, während sich die übrigen Regionen im landesweiten Durchschnitt oder darunter entwickelten.

Knappes Wohnungsangebot in Basel-Stadt und Fricktal

Das Angebot an Eigentumswohnungen ist in der Nordwestschweiz zwar leicht gestiegen, bleibt jedoch moderat. Aktuell befinden sich 3,5 Prozent des Bestands im gesamten Marktgebiet in der Vermarktung – ein im nationalen Vergleich leicht unterdurchschnittlicher Wert. Deutlich angespannt zeigt sich dabei die Situation in Basel-Stadt und im Fricktal, wo das Angebot lediglich 1,9 Prozent respektive 3,0 Prozent des Bestands ausmacht und mit der anhaltend hohen Nachfrage nicht Schritt hält.

Die Nordwestschweizer Mietwohnungsmärkte präsentieren sich insgesamt weniger angespannt als im landesweiten Durchschnitt. Im dritten Quartal 2025 reichten die regionalen Angebotsziffern – das Verhältnis der ausgeschriebenen Wohnungen zum Bestand – von rund 4 Prozent in Basel-Stadt und im Fricktal bis knapp 6 Prozent im Laufental. Damit hat sich zwar das Angebot in allen Regionen in den vergangenen Jahren reduziert, bleibt jedoch über dem nationalen Vergleichswert von 3,6 Prozent. Die Nachfrage konzentriert sich am stärksten auf Basel-Stadt und das urbane Agglomerationsgebiet.

Der markanteste Nachfrageüberhang im Vergleich zum Angebot zeigt sich allerdings in der Region Fricktal: Dort kamen im September 2025 auf eine ausgeschriebene Wohnung durchschnittlich 3.4 Interessenten, während das Verhältnis in den übrigen Regionen unter 3 zu 1 lag. (WH)