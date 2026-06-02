Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wohlstand und Zuwanderung

  02.06.2026 Leserbriefe

Wie viel Wohlstand braucht die Schweiz noch? Wie viel Zuwanderung verträgt unser Land langfristig? Macht uns ständiges Wachstum wirklich glücklicher? Oder verlieren wir dabei langsam das, was die Schweiz einmal besonders gemacht hat?

Viele Menschen spüren ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote