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Wohlbehütet in Polen

  21.07.2026 Sulz
Rote Hüte mit weissen Hutbändern – ein Symbol für die Landesfarben der Schweiz und Polens. Foto: zVg
Rote Hüte mit weissen Hutbändern – ein Symbol für die Landesfarben der Schweiz und Polens. Foto: zVg

18 Musikgesellschaften und Orchester aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, der Ukraine, Litauen, Mexiko und der Schweiz nahmen am 35. Festival der Blasorchester «Zlota Lira» in Rybnik teil. Unter ihnen die MG Sulz.

Um 03.15 Uhr startete kürzlich die Reise der Musikgesellschaft Sulz (MG ...

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