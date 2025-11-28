Das Gesundheitsforum Rheinfelden blickt in seiner Mitteilung auf eine erfolgreiche Teilnahme an der diesjährigen Seniorenmesse in Rheinfelden zurück. Der lebendige Austausch mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern über 60 war inspirierend und zeigte, wie wichtig fundierte, ...

Das Gesundheitsforum Rheinfelden blickt in seiner Mitteilung auf eine erfolgreiche Teilnahme an der diesjährigen Seniorenmesse in Rheinfelden zurück. Der lebendige Austausch mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern über 60 war inspirierend und zeigte, wie wichtig fundierte, alltagsnahe Gesundheitsinformationen und niederschwellige Angebote im Alter sind. Ein besonderes Highlight war der Vortrag von Stephanie Gygax, der den Saal bis auf den letzten Platz füllte und mit grossem Applaus bedacht wurde. Ihre wissenschaftlich fundierten Einblicke rund um Wohlbefinden und Hirngesundheit im Alter kamen sehr gut an. «Die Forschung zeigt klar: Wohlbefinden im Alter ist gestaltbar. Mit Bewegung, sozialer Verbundenheit, kognitiver Neugier und Achtsamkeit kann jede und jeder aktiv zur eigenen Hirngesundheit beitragen», sagte die Referentin. (mgt/nfz)