Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wohlbefinden im Alter

  28.11.2025 Rheinfelden

Das Gesundheitsforum Rheinfelden blickt in seiner Mitteilung auf eine erfolgreiche Teilnahme an der diesjährigen Seniorenmesse in Rheinfelden zurück. Der lebendige Austausch mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern über 60 war inspirierend und zeigte, wie wichtig fundierte, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote