Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wohin gehen die Fricktalerinnen und Fricktaler in die Ferien?

  03.07.2026 Fokus
Leni Buck, 18, Rheinfelden
Leni Buck, 18, Rheinfelden

Lilly Wegmann hat sich unter die Leute gemischt und Fricktalerinnen und Fricktaler aus verschiedenen Gemeinden gefragt, wo und wie sie ihre Sommerferien verbringen. 

«Ferien job, Pyrenäen und Interrail»

Leni Buck, 18, Rheinfelden
«Zu Beginn ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote