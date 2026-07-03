Wohin gehen die Fricktalerinnen und Fricktaler in die Ferien?

Lilly Wegmann hat sich unter die Leute gemischt und Fricktalerinnen und Fricktaler aus verschiedenen Gemeinden gefragt, wo und wie sie ihre Sommerferien verbringen.

Lilly Wegmann hat sich unter die Leute gemischt und Fricktalerinnen und Fricktaler aus verschiedenen Gemeinden gefragt, wo und wie sie ihre Sommerferien verbringen.

«Ferien job, Pyrenäen und Interrail»

Leni Buck, 18, Rheinfelden

«Zu Beginn der Ferien werde ich einen Ferienjob ausüben. Dabei fahre ich jeden Tag mit dem Bus nach Binningen. In der zweiten Ferienwoche werde ich mit meiner Familie in die Pyrenäen reisen. Mit dem Zug treten wir unsere Reise von Basel aus an und werden in Frankreich ein Auto mieten. Später werde ich mit dem Zug zuerst nach Montpellier und danach nach Amsterdam reisen, da ich einen Interrail-Pass habe.»

«Entspannen und wandern»

Lara Zimmermann, 24, Rheinfelden

«Diese Sommerferien fliege ich für zwei Wochen nach Spanien. Im Juli gehe ich dann noch für ein paar Tage nach Österreich, denn meine beste Freundin hat mir zum Geburtstag einen Aufenthalt in einem Wellnesshotel mit Wanderungen in Österreich geschenkt.»

«Zeit mit den Liebsten»

Sara Bonilla, 22, Möhlin

«Diesen Sommer stehen mehrere Reisen auf dem Programm. Zuerst fliege ich für vier Tage nach Menorca, danach verbringe ich eine Woche in Marokko. Zum Abschluss geht es noch nach Ibiza. Ich freue mich besonders darauf, neue Orte zu entdecken, da ich noch nie dort war. Ausserdem freue ich mich auf die gemeinsame Zeit mit meinen Liebsten und auf viele schöne Erinnerungen.»

«Rundreise Südfrankreich»

Bruno Nietlispach, 57, Gipf-Oberfrick

«Wir entdecken auf eigene Faust die schönsten Orte im südlichen Frankreich. Stationen sind Lyon, Marseille, Sanary sur mer, Grasse und über die atemberaubende Route Napoléon bis nach Grenoble.»

«Am Meer»

Dila Yildirim,17, Stein

«In diesen Sommerferien fliege ich zusammen mit meiner Familie für zehn Tage in die Türkei. Vielleicht machen wir sogar noch einen kleinen Abstecher nach Griechenland. Ich freue mich besonders auf das Meer, die Zeit mit meiner Familie und darauf, einfach zu entspannen.»

«Singwoche und Velotour»

Brigitte Nietlispach, 61, Rheinfelden

«In den Sommerferien pflege ich meine beiden Leidenschaften. Zuerst verbringe ich eine Singwoche in Thun. Mit einem zusammengewürfelten Chor üben wir von Haydn ‹Die Jahreszeiten› ein und geben auch zwei Konzerte. Neben den Proben werde ich den Thunersee geniessen und die Umgebung mit dem Velo erkunden. Danach reise ich mit meiner Tochter in die Bretagne, um eine Velotour an der Rosa-Granit-Küste zu unternehmen. Ich freue mich auf die bretonische Landschaft, das französische Essen, die bretonische Sprache und die kühleren Temperaturen.»

«Camping in der Auvergne»

Jürg Wyss, 69, Magden

«Diesen Sommer verreisen wir mit unserem Camper ins nahe Frankreich in die Auvergne, etwa 170 Kilometer westlich von Lyon. Auf einem kleinen, abgelegenen Campingplatz auf 1000 Metern Höhe werden Fahrradtouren, Wandern, Lesen und gemütliches Zusammensein mit Freunden, bei hoffentlich angenehmen Temperaturen, im Vordergrund stehen.»

«Kap Verde»

Edith Schwab, 53, Möhlin

«Dieses Jahr gönnen wir uns nochmal was. Wir fliegen mit unseren Kids auf die Kap Verden und unternehmen dort verschiedene Dinge. Viel Bewegung, Natur, Musik der grossartigen Cesária Évora und die kreolische Küche der Kap Verden stehen auf dem Programm. Und seit dieser WM sind wir auch noch heimliche Fans von deren Nationalteam geworden. Wir freuen uns auf die Auszeit und natürlich auf viele tolle neue Eindrücke.»

Umfrage: Lilly Wegmann

Fotos: zVg/Pixabay