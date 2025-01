Wölflinswil: Reto Herzog tritt zurück

Gemeinderat Reto Herzog tritt per 31. Mai 2025 aus dem Gemeinderat von Wölflinswil zurück. «Während fast zweieinhalb Jahren hat er die Geschicke der Gemeinde Wölflinswil mitgelenkt. Der Gemeinderat dankt Reto Herzog für sein grosses Engagement zu Gunsten der Bevölkerung und der Gemeinde bestens», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres hat dem Rücktrittsbegehren bereits zugestimmt.

Damit muss für den Rest der laufenden Amtsperiode 2022/2025 ein neues Mitglied in den Gemeinderat gewählt werden. Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 18. Mai, statt. Wahlvorschläge sind von 10 Stimmberechtigten der Gemeinde Wölflinswil zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei bis spätestens am Freitag, 4. April 2025, 12 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Im ersten Wahlgang kann jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten. Eine Urnenwahl findet in jedem Fall statt. (mgt/nfz)