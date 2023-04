Wölflinswil räumt kräftig ab

Das Geräteturnen Wölflinswil nahm mit fast 40 Turnerinnen am ersten Wettkampf der Saison, dem Rhytalcup in Laufenburg, teil. Bis auf eine Ausnahme konnten sich die Turnerinnen in allen Kategorien auf dem Podest platzieren.

Am Samstag und Sonntag startete das Geräteturnen Wölflinswil mit fast 40 Turnerinnen am ersten Wettkampf der Saison. Viele Wochen und Monate haben sie sich auf diesen Tag vorbereitet, um ihr Können an den Geräten zu präsentieren. Der Rhytalcup war nicht nur ein Erfolg für die Turnerinnen, sondern auch für ihre Trainerinnen. Denn die Turnerinnen vom Geräteturnen Wölflinswil konnten sich hier, bis auf eine Ausnahme, in allen Kategorien auf dem Podest platzieren. In der Kategorie 1 konnte sich Leila Mahrer mit einer starken Leistung den zweiten Platz sichern, während Samira Hofmann in der Kategorie 2 den fünften Platz belegte. In der Kategorie 3 dominierte Medea Schraner und wurde mit ausgesprochen hohen Noten Erste, gefolgt von Elena Lander auf Platz 2 und Ronja Boss auf Platz 3. In der Kategorie 4 ging der zweite Platz an Jil Waldmeier, und in der Kategorie 5 belegte Lara Haslimann ebenfalls den zweiten Platz. In der Kategorie 6 konnte sich Jael Brutschi über den dritten Platz freuen und in der Kategorie 7 wurde Jara Schleiss Zweite. Aber auch alle anderen Wölflinswiler Mädchen konnten sich mit ihren Leistungen in der ersten Hälfte platzieren und keine ging ohne Auszeichnung nach Hause. So war der Rhytalcup ein erfolgreicher Einstieg in die Wettkampfsaison und die Turnerinnen und Leiter waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wettkampfs. Die Teilnehmerinnen konnten wertvolle Erfahrungen sammeln und sich mit anderen Turnerinnen messen. (mgt)