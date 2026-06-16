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Wo Zukunft entsteht – Kanti Stein wächst

  16.06.2026 Stein
Die Zeitkapsel wird vergraben: Kanti-Rektorin Katrin Brupbacher (v.l), Urs Heimgartner, Leiter Immobilien Aargau, Finanzdirektor Markus Dieth, Bildungsdirektorin Martina Bircher und Architekt Wim Eckert. Foto: Susanne Hörth
Die Zeitkapsel wird vergraben: Kanti-Rektorin Katrin Brupbacher (v.l), Urs Heimgartner, Leiter Immobilien Aargau, Finanzdirektor Markus Dieth, Bildungsdirektorin Martina Bircher und Architekt Wim Eckert. Foto: Susanne Hörth

Grundsteinlegung bei der neuen Mittelschule in Stein

«Die Kantonsschule Stein stärkt den Bildungsstandort im Norden des Kantons nachhaltig», betonte Regierungsrat Markus Dieth am Samstagmorgen bei der Grundsteinlegung. Auch Bildungsdirektorin Martina Bircher unterstrich die regionale ...

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