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Wo Wandel sichtbar wird

  04.06.2026 Fricktal
Bereits am dritten Sisslerfeldtag 2025 zog die Aussichtsplattform viele Leute an. Foto: Archiv
Bereits am dritten Sisslerfeldtag 2025 zog die Aussichtsplattform viele Leute an. Foto: Archiv

Am nächsten Mittwoch findet in Eiken die konstituierende Versammlung des Vereins «Plattform Sisslerfeld» statt. Dessen Aussichtsplattform bekommt in Münchwilen einen festen Standort. Von hier aus sollen Überblicke, Begegnungen und Dialoge mit Begleitveranstaltungen ermöglicht werden.

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