Wo Wandel sichtbar wird

Am nächsten Mittwoch findet in Eiken die konstituierende Versammlung des Vereins «Plattform Sisslerfeld» statt. Dessen Aussichtsplattform bekommt in Münchwilen einen festen Standort. Von hier aus sollen Überblicke, Begegnungen und Dialoge mit Begleitveranstaltungen ermöglicht werden.

Am nächsten Mittwoch findet in Eiken die konstituierende Versammlung des Vereins «Plattform Sisslerfeld» statt. Dessen Aussichtsplattform bekommt in Münchwilen einen festen Standort. Von hier aus sollen Überblicke, Begegnungen und Dialoge mit Begleitveranstaltungen ermöglicht werden.

Susanne Hörth

Er zog nicht nur die Blicke vieler auf sich, sondern ermöglichte auch zahlreichen Menschen von seiner Plattform aus den Blick über einen Teil des Sisslerfeldes. Die Rede ist vom gedeckten Aussichtsturm mit seiner 5,8 Meter hohen Plattform, der im Herbst 2025 mehrere Wochen lang auf dem Feld neben der Strasse zwischen Sisseln und Stein platziert wurde. Die dreieckige Holzkonstruktion nach einer Idee von Christoph Grenacher und Ingo Anders, ehemals aus Eiken, wurde von Lernenden der Häring AG gefertigt und aufgestellt. Ihrem ersten grossen Auftritt am dritten Sisslerfeld-Tag in Sisseln folgt diesen Sommer nun ein weiterer – dieses Mal jedoch nicht nur für eine befristete Zeit, sondern als fest installierte Plattform in der Verlängerung der Südspange im Gemeindegebiet Münchwilen. Die AEW als Grundeigentümerin stellt den Platz zur Verfügung, das vereinfachte Baugesuch befindet sich in Vorbereitung.

Die Aussichtsplattform wird künftig ermöglichen, von ihr aus die weitere Entwicklung des Sisslerfeldes beobachten zu können. Sie soll zudem Raum für Begegnungen bieten und den Dialog über die Zukunft der Region anregen. Sichtbarmachung, Vernetzung, Entdeckungs- und Bildungsort: All das und mehr ist zugleich fester Bestandteil einer neuen Vereinsgeschichte. Am Mittwoch, 10. Juni, findet um 19.30 Uhr im Zivilschutzausbildungszentrum Eiken die Gründungsversammlung des Vereins «Plattform Sisslerfeld» statt. Initianten der neuen Organisation sind Alt-Nationalrat Peter Bircher (Wölflinswil) als Gründungspräsident und Christoph Grenacher (Ittenthal) als Projektleiter. Peter Bircher gilt angesichts seines grossen Engagements über viele Jahrzehnte für die Region als Mister Fricktal schlechthin. Er möchte aber als Gründungspräsident an der Vereinsversammlung ins zweite Glied zurücktreten.

Ist-Zustand und Ziele

In den Unterlagen des neuen Vereins sind der Status quo mit Besitz des Turms, laufende Fördergesuche und Sponsorensuche, die ideelle Unterstützung durch die vier Sisslerfeldgemeinden (Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein) sowie durch den Planungsverband Fricktal Regio aufgeführt. Ebenfalls enthalten ist das Betriebskonzept der zehn Meter hohen Holzkonstruktion. Darin wird festgehalten, dass es bei der Plattform weniger um eine touristische Sehenswürdigkeit geht, sondern vielmehr um eine Vernetzung der Akteure, Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Dazu sind Veranstaltungen, Führungen und weitere Formate vorgesehen.

In der Einladung zur konstituierenden Vereinsversammlung halten Christoph Grenacher und Peter Bircher fest: «Die vom Verein getragene Plattform versteht sich als Projekt, das Generationen verbindet und Menschen über die Landesgrenzen hinaus vereint: ein Symbol für die erfolgreiche Transformation einer Region und den Mut, Wandel sichtbar und für die Bevölkerung gestaltbar zu machen.»

Die nächsten Schritte

Nach der Gründungsversammlung soll als einer der nächsten Schritte – nach erfolgter Baubewilligung – die Plattform am neuen und definitiven Standort wiederaufgebaut werden. Damit soll «das Fenster zur Zukunft» künftig einen festen Beitrag zur Beobachtung und Begleitung der regionalen Entwicklung leisten. Geplant ist, als jederzeit frei zugängliche Plattform, sich auch am 4. Sisslerfeldtag vom 12. September in der Standortgemeinde Münchwilen mit einem eigenen Beitrag zu beteiligen.

www.plattform-sisslerfeld.com