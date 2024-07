Wo verbringen Kinder die Ferien, wenn Eltern arbeiten müssen?

Ende dieser Woche beginnen auch im Fricktal die Sommerferien. Für berufstätige Eltern eine Herausforderung, wenn sie selber in dieser Zeit keine Ferien beziehen können.

Bernadette Zaniolo

Grosseltern, Gotte, Götti, Freunde und manchmal auch Nachbarn: sie übernehmen gerne mal ein oder zwei Tage die Betreuung von Kindern. Im Zuge der Globalisierung, des zunehmenden Fachkräftemangels sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben sich die Tagesstrukturen in vielen Gemeinden etabliert. Mit ihren Angeboten leisten die Gemeinden und auch private Institutionen einen wichtigen Beitrag und machen Gemeinden auch attraktiv für potenzielle Neuzuzüger.

«Die Tagesstruktur als Betreuungsform ermöglicht den Kindern Gruppenerfahrungen, Fähigkeiten zum Aufbau sozialer Beziehungen, kreativer Freizeitgestaltung und vieles mehr», heisst es auf der Homepage der Gemeinde Mettauertal. Sie bietet am Standort in Etzgen von Montag bis Freitag eine Kinderbetreuung von 7 bis 18 Uhr an; zweimal pro Woche gibt es am Standort in Wil zusätzlich einen Mittagstisch, der auch der erwachsenen Bevölkerung offensteht. «Über 20 Kinder nutzen täglich den Mittagstisch in Etzgen», hält die zuständige Gemeinderätin Sandra Hauri auf Anfrage fest. Deshalb sei ein Ausbau der dortigen Räumlichkeiten vorgesehen. Geplant ist ein Durchbruch in die gemeindeeigene Wohnung, im Mehrzweckgebäude in Etzgen.

Mettauertal bietet die Betreuung für Kinder ab drei Jahren bis Ende Primarschule an. Gemäss Sandra Hauri ist Mettauertal eine der wenigen Gemeinden im oberen Fricktal, welche auch eine Ferienbetreuung anbietet.

Waldwoche, Zoo-Besuch und vieles mehr

Die Ferienbetreuung ist jeweils in der ersten und zweiten Woche der Sommerferien gewährleistet. «Dies wird auch von mehreren auswärtigen Kindern, zum Beispiel aus Laufenburg-Sulz und Gansingen genutzt», freut sich Hauri. Ebenso, dass das Betreuungsteam für ein abwechslungsreiches Programm sorgt. So wird dieses Jahr etwa eine Waldwoche veranstaltet und unter dem Sommerferien-Motto «Australien» ist ein Ausflug ins Kompetenzzentrum für Terraristik in Zofingen geplant. In der Vergangenheit standen schon Ausflüge in eine Straussenfarm, zu einem Pizzabäcker oder einem Helikopter-Notrufteam auf dem Programm. Diesmal haben sich in der ersten Ferienwoche zwischen vier und elf Kinder für die Betreuung von Mettauertal angemeldet; in der zweiten Woche sind es zwischen vier und sechs Kinder. Die Betreuung kann in dieser Zeit nur ganztags gebucht werden. Besonders freut sich Sandra Hauri, dass mit Tabea Schneider aus Würenlingen die freie Stelle – nach der Kündigung vom Cynthia Keller – bei den Tagesstrukturen wieder besetzt werden kann. Schneider wird ihre Stelle am 12. August antreten. Ab dann wird Angela Schatzmann die Leitung übernehmen und Tabea Schneider stellvertretende Leiterin sein; bis anhin war eine Co-Leitung.

«In allen Ferienwochen, mit Ausnahme der Weihnachtsferien, bieten wir an mindestens drei Tagen Betreuung an», hält Fränzi Saridis, Leiterin der «Chinderinsle» in Eiken, auf Anfrage fest. Die «Chinderinsle» ist eine Institution der Gemeinde. Montag, Dienstag und Donnerstag sind während der Schulzeit die stärksten Tage, beziehungsweise die Tage, an welchen die Eltern am meisten auf Betreuung angewiesen sind. Deshalb findet die Ferienbetreuung mindestens an diesen drei Tagen statt.

Sehr erfolgreich

«Wir bieten auf Anfrage auch Ferienbetreuung an anderen Tagen an, sofern mindestens drei Kinder angemeldet sind», erklärt Saridis. In diesem Jahr sind während den Sommerferien an allen Tagen zwischen drei und acht Kinder gemeldet. «Speziell bei uns, und damit sind wir sehr erfolgreich», so Saridis, sei, «dass die Eltern während der Schulzeit nur die effektive Betreuungszeit bezahlen.» Das heisst: Ist ein Kind krank oder braucht es spontan keine Betreuung, wird den Erziehungsberechtigten auch nichts berechnet. «Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir flexibel, verlässlich und unkompliziert sind», so Saridis.