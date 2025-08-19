Wo Kulturen sich begegnen

Am Sonntag, 24. August, lädt das Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» erneut zu einem besonderen Tag der Begegnung ein. Im Zentrum stehen diesmal die eritreische Küche und ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm. Organisiert wird der Anlass vom Kirchlich ...

Am Sonntag, 24. August, lädt das Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» erneut zu einem besonderen Tag der Begegnung ein. Im Zentrum stehen diesmal die eritreische Küche und ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm. Organisiert wird der Anlass vom Kirchlich Regionalen Sozialdienst Oberes Fricktal (KRSD), der Katholischen Kirche Frick und der Kontaktgruppe Asyl Frick.

Mitmachen, mitreden, mitessen – genau darum geht es bei «Deutsch in der Küche». Menschen aus verschiedenen Ländern kochen gemeinsam typische eritreische Gerichte und kommen dabei ganz selbstverständlich ins Gespräch. Im Anschluss sind alle eingeladen, beim gemeinsamen Essen und einem kleinen kulturellen Programm mehr über Eritrea zu erfahren.

«In der Küche begegnen wir uns über gemeinsames Tun. Beim Schneiden, Rühren und Lachen entstehen Verbindungen – ganz ohne Leistungsdruck», sagt Steffi Kuhn, Leiterin des KRSD. «Solche Begegnungen auf Augenhöhe stärken das gegenseitige Verständnis und fördern das Miteinander im Alltag.» Mithelfen erwünscht – keine Kocherfahrung nötig. Ob beim Vorbereiten der Zutaten, am Herd oder beim Tischdecken: Wer Lust hat, kann aktiv mitwirken und Teil dieses besonderen Integrationsprojekts werden. Kocherfahrung ist keine Voraussetzung – Offenheit und Freude am Austausch reichen. Jetzt anmelden – auch nur zum Essen möglich Alle Interessierten – unabhängig von Alter, Herkunft oder Sprachkenntnissen – sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist entweder am ganzen Anlass (Kochen + Essen) oder nur am Abendessen möglich. Besonders willkommen sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Deutsch als Muttersprache, die den Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen bereichern können. (mgt)

Anmeldung zum Anlass und/oder Kochen über die Website der kath. Kirche Frick, Tel. 062 871 65 28 oder WhatsApp 078 218 51 15. Finanziert wird der Anlass durch kantonale Beiträge und Spenden. Vorschau: Sonntag, 30. November 2025: Kulinarische Reise nach Mexiko.

www.kath-oberesfricktal.ch