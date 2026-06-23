WO ALLE WEGE ZUSAMMENFÜHREN

Kürzlich feierten die reformierten Kirchgemeinden Möhlin, Rheinfelden und Umgebung, Buus-Maisprach und Wegenstettertal auf dem Sonnenberg ihren gemeinsamen Festgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Sunnebärg-Chörli Möhlin mit zahlreichen passenden ...

Kürzlich feierten die reformierten Kirchgemeinden Möhlin, Rheinfelden und Umgebung, Buus-Maisprach und Wegenstettertal auf dem Sonnenberg ihren gemeinsamen Festgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Sunnebärg-Chörli Möhlin mit zahlreichen passenden Liedern, die mit viel Applaus quittiert wurden. Anschliessend sorgten die Naturfreunde Möhlin für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Verdankt wurden auch die zahlreichen Freiwilligen, die diesen besonderen Event ermöglicht haben. (mgt)



