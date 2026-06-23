Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

WO ALLE WEGE ZUSAMMENFÜHREN

  23.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich feierten die reformierten Kirchgemeinden Möhlin, Rheinfelden und Umgebung, Buus-Maisprach und Wegenstettertal auf dem Sonnenberg ihren gemeinsamen Festgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Sunnebärg-Chörli Möhlin mit zahlreichen passenden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote