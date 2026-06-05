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WÖLFLINSWILER TURNER HOLEN VIER TITEL

  05.06.2026 Wölflinswil, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Turnerinnen und Turner aus Wölflinswil trotzten kürzlich den warmen Temperaturen am Fricktaler Cup in Schupfart. Der lange Wettkampftag endete mit einem beeindruckenden Ergebnis: vier Fricktaler-Meistertitel. Das Team Gymnastik Rasen gewann den Titel in der Sparte Gymnastik mit der ...

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