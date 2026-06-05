WÖLFLINSWILER TURNER HOLEN VIER TITEL

Die Turnerinnen und Turner aus Wölflinswil trotzten kürzlich den warmen Temperaturen am Fricktaler Cup in Schupfart. Der lange Wettkampftag endete mit einem beeindruckenden Ergebnis: vier Fricktaler-Meistertitel. Das Team Gymnastik Rasen gewann den Titel in der Sparte Gymnastik mit der ...

Die Turnerinnen und Turner aus Wölflinswil trotzten kürzlich den warmen Temperaturen am Fricktaler Cup in Schupfart. Der lange Wettkampftag endete mit einem beeindruckenden Ergebnis: vier Fricktaler-Meistertitel. Das Team Gymnastik Rasen gewann den Titel in der Sparte Gymnastik mit der hervorragenden Note 9,31. Die Weitspringer sicherten sich mit einer starken 9,54 den Titel in der Leichtathletik. Die Schulstufenbarren-Turnerinnen holten sich im Geräteturnen mit einer 9,52 ebenfalls den Titel. Und die Steinheber krönten ihren Wettkampf mit einer sensationellen 10,0 und wurden damit Fricktaler-Meister im Nationalturnen.

Weitere sehr starke Resultate erzielten zudem das VGT Jugend (Kategoriensieg) sowie die Aktiven im Reck (2. Rang in ihrer Kategorie). (mgt)