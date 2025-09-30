Immobilien
Wölflinswil: Patrick Meier neu im Gemeinderat

  30.09.2025 Wölflinswil
Patrick Meier wurde mit 283 Stimmen gewählt. Foto: zVg
In Wölflinswil konnten am Sonntag vier von fünf Gemeinderatssitzen im ersten Wahlgang besetzt werden. Neu in den Wölflinswiler Gemeinderat gewählt wurde Patrick Meier.

Im Amt bestätigt wurden Giuliano Sabato mit 320 Stimmen, Hans Jörg Treier mit 304 Stimmen ...

