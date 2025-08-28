Immobilien
Wölflinswil ist Vizemeister

  28.08.2025 Wölflinswil, Sport
Vize-Aargauermeisterinnen (von links): Joy Gloor, Lena Gander, Hanna Buchmann und Linda Bosshard. Foto: zVg
Die Wölflinswiler Geräteturnerinnen und -turner blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. In Wohlen fanden die Aargauer Mannschaftsmeisterschaften im Einzelgeräteturnen aller Kategorien der Mädchen und Jungen statt.

Von über 1000 teilnehmenden ...

