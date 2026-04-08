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Wölflinswil: Fund von Hühnervögeln

  08.04.2026 Wölflinswil
Ausgebüxt oder ausgesetzt? Foto: zVg
Ausgebüxt oder ausgesetzt? Foto: zVg

Am 28. März wurden auf dem Chornberg (Junkholz), Gemeindegebiet Wölflinswil, durch eine Drittperson zwei Hennen und ein Hahn aufgefunden (vgl. Bild). Die Hühnervögel sind entweder aus einem Gehege ausgebüxt oder wurden ausgesetzt. Sie befinden sich in Sicherheit und ...

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