Wölflinswil: Fund von Hühnervögeln

Am 28. März wurden auf dem Chornberg (Junkholz), Gemeindegebiet Wölflinswil, durch eine Drittperson zwei Hennen und ein Hahn aufgefunden (vgl. Bild). Die Hühnervögel sind entweder aus einem Gehege ausgebüxt oder wurden ausgesetzt. Sie befinden sich in Sicherheit und ...

Am 28. März wurden auf dem Chornberg (Junkholz), Gemeindegebiet Wölflinswil, durch eine Drittperson zwei Hennen und ein Hahn aufgefunden (vgl. Bild). Die Hühnervögel sind entweder aus einem Gehege ausgebüxt oder wurden ausgesetzt. Sie befinden sich in Sicherheit und werden an den Aargauischen Tierschutz weitergegeben. Die Polizei Oberes Fricktal bittet unter 062 865 11 33 oder rpofr.posten@repol.ag.ch um Hinweise zur Herkunft der Hühnervögel. (mgt)