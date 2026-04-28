Wölflinswil: Erfolg für Geräteturner

Am vergangenen Wochenende fand in Brittnau der Weggere-Cup statt, an dem über 360 Turner teilnahmen, darunter auch zehn Athleten des Geräteturnen (Getu) Wölflinswil.

Am vergangenen Wochenende fand in Brittnau der Weggere-Cup statt, an dem über 360 Turner teilnahmen, darunter auch zehn Athleten des Geräteturnen (Getu) Wölflinswil.

In der Kategorie 2 gelang Nael Buchmann ein nahezu perfekter Wettkampf. An allen fünf Geräten – Barren, Reck, Boden, Ringe und Sprung – zeigte er konstant starke Leistungen. Sein bestes Resultat erzielte er am Barren mit der hervorragenden Note 9.55. Für diese Leistung durfte er sich verdient über die Bronzemedaille freuen. Auch Aaron Deiss (Kategorie 1) und Ivo Zutter (Kategorie 2) überzeugten mit sauber geturnten Übungen, viel Körperspannung und guter Technik. Beide wurden mit einer Auszeichnung belohnt. Die weiteren Wölflinswiler Geräteturner zeigten ebenfalls gute Leistungen und meisterten ihren Wettkampf mit grossem Engagement.Bereits am kommenden Wochenende steht für die Wölflinswiler Geräteturnerinnen der Grätu-Cup in Gränichen auf dem Programm. (mgt)