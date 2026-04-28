Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wölflinswil: Erfolg für Geräteturner

  28.04.2026 Wölflinswil
Die Turner der Kategorie 2 nach ihrem gelungenen Wettkampf. Foto: zVg
Die Turner der Kategorie 2 nach ihrem gelungenen Wettkampf. Foto: zVg

Am vergangenen Wochenende fand in Brittnau der Weggere-Cup statt, an dem über 360 Turner teilnahmen, darunter auch zehn Athleten des Geräteturnen (Getu) Wölflinswil.

In der Kategorie 2 gelang Nael Buchmann ein nahezu perfekter Wettkampf. An allen fünf Geräten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote