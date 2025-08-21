Immobilien
Zwei Tschugger machten den Anfang

  21.08.2025 Rheinfelden
Foto: Janine Tschopp
Foto: Janine Tschopp

Openair-Kino in Rheinfelden mit Schweizer Premiere

Es ist Tradition, dass das Rheinfelder Openair-Kino mit einem Schweizer Film Premiere feiert. Dieses Jahr haben sich die Organisatoren für die Krimikomödie «Tschugger – Der lätscht Fall» entschieden.

