Wittnau weist «Kehrstrasse» zurück

  28.11.2025 Fokus
Andreas von Mentlen (Mitte) umringt von Frau und Tochter umgeben von seinen Ratskolleginnen und -kollegen. Foto: Simone Rufli
Und verabschiedet Andreas von Mentlen nach 18 Jahren

Andreas von Mentlen ist seit 2007 im Gemeinderat von Wittnau, seit 2018 Gemeindeammann. Sein Steckenpferd waren die Gemeindefinanzen, seine letzte Gemeindeversammlung am Mittwochabend eine mit Rückweisung und vielen ...

