Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wittnau im Zeichen des Sports

  15.08.2025 Sport, Wittnau
Der Herznacher Simon Hunziker.
Der Herznacher Simon Hunziker.

IG «neue Turnhalle» und turnende Vereine spannen zusammen

Vornoten-Wettkampf, Steinstoss-Meisterschaft, Volleyball-Turnier, Faustball-Heimrunde – Wittnau steuert auf ein reich befrachtetes Sport-Wochenende zu (22./23. August). Und es dient erst noch einem guten Zweck: ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote