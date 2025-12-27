Zwanzig Minuten später klingelt es schon wieder. Sapperlot nochmal: ...

26. Dezember, Stephanstag. Das wird Ronnys Tag, rede ich mir ein. Um 8.30 Uhr entkorke ich die zweite Flasche Rotwein, als das Telefon klingelt. Egal, jetzt wird erstmal gefeiert.

Ronny Wittenwiler

Zwanzig Minuten später klingelt es schon wieder. Sapperlot nochmal: Kann man denn nicht mal in aller Ruhe die ersten zweieinhalb Meter Schinkenpastete degustieren?

Fünf Minuten später – es klingelt schon wieder. Und mir wird’s langsam zu bunt. «Vielleicht ist es was Ernstes», sagt Maus besorgt. Ja klar, was Ernstes, ausgerechnet an einem Feiertag. «Das sind wahrscheinlich Enkeltrickbetrüger.» Ich hol mir noch ’ne Flasche Bier.

Beim nächsten Klingeln geht Maus ran: «Du lieber Gott!»

Ich so: «Die Heilsarmee?»

***

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen ausnahmsweise eine Samstagsausgabe der NFZ präsentieren zu dürfen. Alle unsere Mitarbeitenden haben ihr Gehirn eingeschaltet, sich diesen ausserordentlichen Termin gemerkt und standen deswegen am gestrigen Stephanstag ab 7 Uhr extra für Sie im Einsatz.

Na, ja: fast alle.

