Aus organisatorischen Gründen bin ich nach wie vor der Hauptverantwortliche für den Haushalt. «Kinder», sage ich und versuche dabei, nicht zu weinen: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

Ronny Wittenwiler

Aus organisatorischen Gründen bin ich nach wie vor der Hauptverantwortliche für den Haushalt. «Kinder», sage ich und versuche dabei, nicht zu weinen: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

Jetzt Krümel zu Brösmeli: «Diesen Quatsch hat uns der Nutella-Trickser schon letzte Woche erzählt. Lügenpresse!»

«Schweigt!», spreche ich zum unflätigen Volk. «Heute gibt es Spaghetti.»

Ich stelle auf Umluft. 220 Grad. Bis mich Brösmeli darauf aufmerksam macht, dass man Spaghetti eigentlich in Wasser kocht.

Jetzt geht das schon wieder los: Eigentlich, eigentlich. Hauptsache neunmalklug, dieser Teenager! Denn halt.

Ich fülle den Backofen mit der Giesskanne. Krümel rezitiert Psalm 23; Der Herr ist mein Hirte.

Es gibt stattdessen Pizza. Und Brösmeli kanns nicht fassen: «Dieser Fast-Food ist doch ökologischer Blödsinn. Noch einmal, und ich klebe mich auf die Strasse vor unserer Wohnung.»

«Schatz, das ist ein Privatweg. Da kommt nicht ein Auto vorbei.»

Um 21.30 Uhr betrete ich Neuland. Fachleute nennen den Ort auch Waschküche. Hat jetzt schon noch ziemlich viele Knöpfe und ich habe keine Lösung – aber ich bewundere das Problem. Buntwäsche, Kochwäsche, Feinwäsche. Ich stattdessen drücke intuitiv das Kurzschlussprogramm.

Zehn Minuten später meldet Ober-Möhlin Stromausfall. Gottlob, ich bin so kaputt, ich hätte nicht mal mehr Energie fürs Lichterlöschen.

witte@nfz.ch