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Witte's Welt: Wie es zum Stromausfall in Ober-Möhlin kam

  01.05.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Aus organisatorischen Gründen bin ich nach wie vor der Hauptverantwortliche für den Haushalt. «Kinder», sage ich und versuche dabei, nicht zu weinen: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

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