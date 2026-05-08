Ist das nicht schön! Werden die Kinder langsam grösser, kannst du sie auch mal allein zum Einkaufen schicken. Ich drücke Krümel zwanzig Franken in die Hand: «Kannst du mir bitte Ohrenstäbchen besorgen?»

Ronny Wittenwiler

Ist das nicht schön! Werden die Kinder langsam grösser, kannst du sie auch mal allein zum Einkaufen schicken. Ich drücke Krümel zwanzig Franken in die Hand: «Kannst du mir bitte Ohrenstäbchen besorgen?»

«Ohrenstäbchen? Aber klar doch!»

Stunden später kommt er mit einer Grillbürste nach Hause. Okay, ich weiss ja, dass ich relativ grosse Löffel habe. Aber was bitte schön will ich denn mit einer Grillbürste?

Jetzt Krümel so: «Sorry, aber Zahnseide war halt ausverkauft.»

Ohrenstäbchen, mein Junge! Niemand hat hier von Zahnseide gesprochen. Ich frage stattdessen Brösmeli, ob sie für mich vielleicht rasch Ohrenstäbchen einkaufen könne.

«Das nennt man imfall Wattestäbchen», werde ich korrigiert.

Jetzt der Zwerg mit der Grillbürste:

«Ha! Ich wusste, da stimmt was nicht.»

Herrgott nochmal. «Könnte mir bitte jetzt einfach jemand Wattestäbchen besorgen?»

Brösmeli: «Und was bekomme ich dafür?»

«Du darfst dir mit dem restlichen Geld etwas kaufen.»

Krümel: «Welches restliche Geld?»

«Wisst ihr was, ich hole mir meine Wattestäbchen selbst.»

Jetzt Krümel zu seiner Schwester:

«Ich wusste, es funktioniert!»

witte@nfz.ch