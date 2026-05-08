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Witte's Welt: Taktisch einkaufen

  08.05.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Ist das nicht schön! Werden die Kinder langsam grösser, kannst du sie auch mal allein zum Einkaufen schicken. Ich drücke Krümel zwanzig Franken in die Hand: «Kannst du mir bitte Ohrenstäbchen besorgen?»

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