Ronny Wittenwiler

«Herr Wittenwiler, darf meine neue Arbeitskollegin die Röntgenbilder von Ihnen machen?»

Na super, ich ziehe bei solchen Dingen ja wirklich jedes Mal das grosse Los. Beim Wittenwiler wollen immer die Azubis mitmachen. Bei meiner letzten Routineuntersuchung hatte ich gleich fünf Studenten um mich herumstehen, die sich alle gleichzeitig weiterbilden liessen. Als die Party losging, hatten wenigstens vier von ihnen eine Ahnung, nur der fünfte stand auf dem Schlauch. Sollte nicht passieren bei einer Darmspiegelung.

Egal. Auf jeden Fall sass ich jetzt so da und nett, wie ich bin, willigte ich ein: Natürlich dürfe die neue Arbeitskollegin die Röntgenbilder von mir machen. Sie hatte ihren ersten Tag und ich bin ja hart im Nehmen. Aber weshalb sie vor jeder Aufnahme «Cheese!» gerufen hat – ich weiss es nicht. Wahrscheinlich hat sie zuvor im Pass-Büro Aarau gearbeitet. Auf den Bildern meiner Wirbelsäule, das kommt jetzt vielleicht überraschend, ist auch von meinem schönsten Lächeln also rein gar nichts zu sehen.

Beim Fachkräftemangel vergeht uns das Lachen. Ein Glück sind da wenigstens die Quereinsteiger noch richtige Humoristen.

