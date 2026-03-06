Die Schweiz ist grossartig. Abgesehen von der Olma-Bratwurst, können wir zu allem unseren Senf dazu geben. So zum Beispiel wieder am Sonntag. Doch weil die demokratische Teilhabe so tief ist, braucht es immer wieder kleine Motivationsspritzen, um Bürgerinnen ...

Ronny Wittenwiler

Die Schweiz ist grossartig. Abgesehen von der Olma-Bratwurst, können wir zu allem unseren Senf dazu geben. So zum Beispiel wieder am Sonntag. Doch weil die demokratische Teilhabe so tief ist, braucht es immer wieder kleine Motivationsspritzen, um Bürgerinnen und Bürger an die Urne zu bewegen.

Gottlob kam jetzt der ehemaligen «Glanz & Gloria»-Moderatorin Jennifer Bosshard (32) eine tolle Idee, wie dem Onlineportal von «Bluewin» zu entnehmen ist. Da Bosshard täglich von ihren Fans und Followern gefragt werde, wie sie ihr langes blondes Haar immer so fantastisch hinbekommt, macht sie via Instagram ein lang ersehntes Angebot: Gehen ihre Fans am Sonntag abstimmen, wird sie in einem Video endlich öffentlich zeigen, wie sie es schafft, immer derart perfekt gestylt auszusehen.

Die Demokratie ist gerettet. Die Schweiz ist grossartig und wie gesagt: Abgesehen von der Olma-Bratwurst, können wir also wirklich zu allem unseren Senf dazu geben.

* Bei einer Stimmbeteiligung unter 40 Prozent droht Ronny Wittenwiler, sein Hüa-Luron-Geheimnis für einen jugendlichen Teint preiszugeben. Der 19-Jährige hat volles Haar, ist nicht ganz dicht und leitet das Beauty-Ressort der NFZ.

