Doch als mir Krümel letzte Woche den ...

Zack – plötzlich Sommer! Und hier muss ich unserer Primarschule Möhlin mal ein dickes Kompliment aussprechen: Gerade wenn es heiss ist, wird der Sportunterricht ins Schwimmbad verlegt. Weiter so!

Ronny Wittenwiler

Zack – plötzlich Sommer! Und hier muss ich unserer Primarschule Möhlin mal ein dickes Kompliment aussprechen: Gerade wenn es heiss ist, wird der Sportunterricht ins Schwimmbad verlegt. Weiter so!

Doch als mir Krümel letzte Woche den Infozettel der Schule für den ersten Schwimmbad-Besuch der Saison in die Hand drückt, ist’s vorbei mit der Herrlichkeit:

Liebe Eltern

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Kind kein Geld für den Kiosk mitgeben. Geben Sie Ihrem Kind stattdessen eine Verpflegung von zuhause mit.

Jetzt muss man sagen: Haben Sie schon mal einen Blick in die Kinder-Znüni-Box einer leidenschaftlich-fürsorgenden Mutter geworfen? Eben. Und damit wäre eigentlich schon alles gesagt.

Mein Gurken-Auto dagegen sieht aus, als wäre es gegen eine Wand gefahren und die Peperoni-Schiffchen sind der ultimative Untergang. Ich ändere die Strategie.

Am Abend kommt eine Rundmail von der Schule.

Liebe Eltern

Besten Dank für Ihr Vertrauen. Wir alle hatten einen tollen Tag in der Badi!

P.S.: An den Vater, der seinem Kind eine Fritteuse auf den Rücken gebunden hat – geben Sie ihm das nächste Mal doch lieber etwas Geld mit.

witte@nfz.ch