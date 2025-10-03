Eigentlich wollten wir bereits letzte Woche in die Ferien – aber uns kam der Wahlsonntag in die Quere. Warten, warten, warten. Bis 14.30 Uhr ging rein gar nichts. Echt jetzt: das Theater, bis alle Stimmen ausgezählt waren! Dann endlich, um 14.30 Uhr, kommt ...

Ronny Wittenwiler

Eigentlich wollten wir bereits letzte Woche in die Ferien – aber uns kam der Wahlsonntag in die Quere. Warten, warten, warten. Bis 14.30 Uhr ging rein gar nichts. Echt jetzt: das Theater, bis alle Stimmen ausgezählt waren! Dann endlich, um 14.30 Uhr, kommt Bewegung in die Sache. Immerhin, die Stimmbeteiligung liegt bei einhundert Prozent, lässt man mich feierlich wissen und mich nimmt ja schon Wunder, weshalb diese Komiker vom Wahlbüro fünf Stunden damit zugebracht haben, alle vier Stimmen auszuzählen, aber egal. Das Resultat liegt vor.

«Du und Mami, ihr habt die Nordsee gewählt», verkündet Krümel, «leider Pech gehabt.»

Was soll das heissen, leider Pech gehabt?

«Ja was wohl? Das absolute Meer kam nicht zustande!»

Du kommst mir geschliffen, Freundchen. Ich will an die Nordsee.

Jetzt Brösmeli: «Aha, und wo bleibt dein Verständnis für Demokratie?»

Na schön, dann stimmen wir halt nochmals ab. Und dann gilt imfall das relative Mehr. Maus und ich füllen unseren Wahlzettel-Zettel aus. Nordsee! Nordsee!

Jetzt meldet sich nochmals der Dreikäsehoch aus dem Wahlbüro. «Ihr wisst aber schon, dass der zweite Wahlgang erst auf nächsten Sonntag angesetzt ist. Bis dahin könnten wir ja noch kurz nach Las Vegas.»

