Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Witte's Welt: Orion, oder wenn der Grosse Wagen ein Rad abhat

  17.10.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Jetzt sind die meisten wieder aus ihren Herbstferien zurück und ich muss sagen, da gibt es stimmungsmässig also schon zünftige Unterschiede. Ich glaube, das hat damit zu tun, wer wie und wo seine Ferien verbringt.

Die Kollegin vom ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote