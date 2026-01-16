Wir stehen im Leben immer wieder vor Prüfungen und mein Bruder hat einen unglaublich sportlichen Labrador. Weil mein Bruder aber verhindert war, hat er gefragt, ob ich mich vielleicht darum kümmern könnte. Und ja, ich muss sagen: Es war ein Erlebnis!

Ronny Wittenwiler

Die Sprünge über den Hindernisparcours, der Slalom durch den Stangenwald, selbst Wippe und Tunnel wurden mit viel Selbstvertrauen gemeistert; zum Schluss das Labyrinth, das die Prüfungskommission mit einer Fährte aus Cervelat-Scheibchen belegt hatte – alles kein Problem und erst noch in einer absoluten Fabelzeit! Die Experten waren hell begeistert und doch werteten sie die Prüfung als nicht bestanden. Ich hatte vor lauter Nervosität den Hund im Kofferraum vergessen. Egal. Sowas macht mich nur stärker. Von nichts und niemandem lasse ich mir etwas vorschreiben.

Das Licht ist eine Wucht. Die Bremsen ein Meisterwerk und die alte Hupe ist ein Gedicht. Alles schön und gut, hat der Experte von der Motorfahrzeugkontrolle gemeint. Und ja, natürlich – liess er mich dann prompt durch die Prüfung fallen: «An Ihrem Smart fehlen die Scheibenwischer.»

Ich verrate es nur ungern, aber seit ich sie abmontiert habe, bekomme ich keine Parkbussen mehr.

