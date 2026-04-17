Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Witte's Welt: LMAA

  17.04.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Da stehe ich also an der hippen Kaffeebar und bestelle zwei Cappuccino. In diesem Moment, wie mir scheint, mag mich die Bedienung noch einigermassen.

Aufmerksam sehe ich zu und staune immer wieder, wie viele Handgriffe es braucht: Ein perfekter Cappuccino besteht ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote