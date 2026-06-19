Die Lage ist ernst: Krümel hat null Bock auf Hausaufgaben. Doch da – so viel ist schon mal klar – ist er bei mir an den Falschen geraten. Ich halte ihm zuerst einmal einen Vortrag, wie es damals als Kind bei uns zuhause war, als wir null Bock hatten. Und dann: ...

Ronny Wittenwiler

Die Lage ist ernst: Krümel hat null Bock auf Hausaufgaben. Doch da – so viel ist schon mal klar – ist er bei mir an den Falschen geraten. Ich halte ihm zuerst einmal einen Vortrag, wie es damals als Kind bei uns zuhause war, als wir null Bock hatten. Und dann: «Also, Freundchen. Ich zähl jetzt genau bis auf drei und dann machst du gefälligst deine Hausaufgaben!»

Ich beginne mit der Zahl 1, gefolgt von der 2, da kommt Brösmeli um die Ecke: «Was macht er da?»

Krümel: «Er zählt auf drei.»

Brösmeli: «Warum zählst du auf drei?»

Super. Jetzt hab’ ich den Faden verloren.

Ich beginne nochmals von vorn:

«Bei drei machst du gefälligst deine Hausaufgaben – oder du kannst was erleben!»

Krümel: «Das ist so spannend!»

Also, nochmal: «3, 2, …»

Krümel zu seiner Schwester:

«Warum zählt er jetzt rückwärts?»

Ich bekomm’ die Krise. «1, 2, …»

«Vielleicht zählst du lieber gleich auf sechs!», unterbricht mich Brösmeli: «Ich hab’ nämlich auch noch Hausaufgaben.»

«Kinder, es reicht. Ich gebe euch noch genau eine letzte Chance!»

*

Maus kommt nach vorn. «Wo sind die Kinder?»

Ich so: «Keine Ahnung. 241, 242, 243, …»

witte@nfz.ch