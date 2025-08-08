Immobilien
Witte's Welt: Kolumne à la minute

  08.08.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Nach einem Abstecher in die Raststätte Bellinzona Süd sind wir dann doch noch an der Nordsee gelandet. Es ist grossartig hier. Einfach mal die Seele baumeln lassen.

*
Von: chefredaktor@nfz.ch

...

