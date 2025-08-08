Witte's Welt: Kolumne à la minute08.08.2025 Kolumne
Ronny Wittenwiler
Nach einem Abstecher in die Raststätte Bellinzona Süd sind wir dann doch noch an der Nordsee gelandet. Es ist grossartig hier. Einfach mal die Seele baumeln lassen.
*
Von: chefredaktor@nfz.ch
Ronny Wittenwiler
Nach einem Abstecher in die Raststätte Bellinzona Süd sind wir dann doch noch an der Nordsee gelandet. Es ist grossartig hier. Einfach mal die Seele baumeln lassen.
*
Von: chefredaktor@nfz.ch
An: witte@nfz.ch
Betreff: Kolumne
Wittenwiler,
Was ist eigentlich mit der Kolumne für diese Woche?
Freundliche Grüsse aus Rheinfelden.
*
Von: witte@nfz.ch
An: chefredaktor@nfz.ch
Betreff: Kolumne
Moin Scheff, Das tut mir jetzt echt leid. Hier oben vergisst man den Alltag komplett. Ich fürchte, das wird nix.
Freundliche Grüsse aus Cuxhaven.
*
Von: chefredaktor@nfz.ch
An: witte@nfz.ch
Betreff: Kolumne
Wittenwiler, Das können wir uns nicht erlauben. Eine kurze Kolumne reicht völlig aus. Schreib etwas Groteskes. Etwas Unglaubliches. Etwas, das die Leute wegschmeisst vor Lachen.
*
Von: witte@nfz.ch
An: chefredaktor@nfz.ch
Betreff: Kolumne
Aber Scheff,
Ich koche doch gerade für die ganze Familie ein feines Nachtessen.
*
Von: chefredaktor@nfz.ch
An: witte@nfz.ch
Betreff: Kolumne
Hahaha, Du Komiker. Ich wusste, Du kriegst das hin!
Danke und schöne Ferien weiterhin.
witte@nfz.ch