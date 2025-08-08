Nach einem Abstecher in die Raststätte Bellinzona Süd sind wir dann doch noch an der Nordsee gelandet. Es ist grossartig hier. Einfach mal die Seele baumeln lassen.

Ronny Wittenwiler

*

Von: chefredaktor@nfz.ch

An: witte@nfz.ch

Betreff: Kolumne

Wittenwiler,

Was ist eigentlich mit der Kolumne für diese Woche?

Freundliche Grüsse aus Rheinfelden.

*

Von: witte@nfz.ch

An: chefredaktor@nfz.ch

Betreff: Kolumne

Moin Scheff, Das tut mir jetzt echt leid. Hier oben vergisst man den Alltag komplett. Ich fürchte, das wird nix.

Freundliche Grüsse aus Cuxhaven.

*

Von: chefredaktor@nfz.ch

An: witte@nfz.ch

Betreff: Kolumne

Wittenwiler, Das können wir uns nicht erlauben. Eine kurze Kolumne reicht völlig aus. Schreib etwas Groteskes. Etwas Unglaubliches. Etwas, das die Leute wegschmeisst vor Lachen.

*

Von: witte@nfz.ch

An: chefredaktor@nfz.ch

Betreff: Kolumne

Aber Scheff,

Ich koche doch gerade für die ganze Familie ein feines Nachtessen.

*

Von: chefredaktor@nfz.ch

An: witte@nfz.ch

Betreff: Kolumne

Hahaha, Du Komiker. Ich wusste, Du kriegst das hin!

Danke und schöne Ferien weiterhin.

