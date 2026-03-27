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Witte's Welt: Ist alles hinterlegt …

  27.03.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Bei uns ist wieder mal der Notstand ausgebrochen. Ich bekomme die prekäre Lage direkt auf dem Familien-Chat serviert.

Maus meldet sich: Bitte dringend Katzenfutter beim Tierarzt holen. Ist alles hinterlegt.

Eine halbe Stunde ...

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