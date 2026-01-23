13.00 Uhr: Schon seit Tagen haben sich ...

Nachfolgend das Protokoll des SRF-Livetickers vom WEF in Davos.

Ronny Wittenwiler

13.00 Uhr: Schon seit Tagen haben sich Journalisten aus aller Welt eingefunden. Keiner will hier etwas verpassen.

13.07 Uhr: Der Helikopter mit Donald Trump an Bord setzt in diesem Moment auf dem Boden auf.

13.09 Uhr: Kaum ist der rote Teppich ausgerollt, scheint es ein Sicherheitsproblem zu geben: Ein grauer Smart mit Aargauer Kennzeichen hat beim Rückwärtsparken den Helikopter des US-Präsidenten touchiert.

13.11 Uhr: Es ist sonnig. Davos liegt auf rund 1560 M.ü.M.

13.14 Uhr: Auch das noch: Der rote Teppich wird durch das Manöver ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Fahrzeuglenker noch nicht identifiziert.

13.19 Uhr: Der US-Präsident schreitet über den Teppich. Er macht einen grossen Bogen um das kleine Auto. Seine Rede wird mit Spannung erwartet.

13.26 Uhr: Zutrittsberechtigt in der Kongresshalle sind ausschliesslich Journalisten mit einem weissen Badge.

13.34 Uhr: Nach neuesten Erkenntnissen fehlen am Smart die Scheibenwischer. Sicherheitsleute untersuchen das Fahrzeug.

13.39 Uhr: Trump ist in der Kongresshalle eingetroffen: «Ich bin hier mit phänomenalen Neuigkeiten. Die USA erheben Anspruch auf Rheinfelden.»

13.44 Uhr: Update zum Smart: Sprengstoffexperten entdecken unterm Beifahrersitz leere PET-Flaschen und drei ausgetrocknete Kaffeebecher. Laut unbestätigten Quellen hat sich einer der Spürhunde übergeben. Der rote Teppich ist jetzt komplett im Arsch.

14.02 Uhr: Trump spricht über unseren Bundespräsidenten: «Parmelin is a nice Guy.»

Mir wird das alles aber zu blöd. Ich verstaue meinen weissen Badge im Handschuhfach, stelle den Motor an und fahre wieder heim. Am Montag darf ich mich endlich wieder den wirklich wichtigen Dingen widmen: Generalversammlung des Gewerbevereins.

