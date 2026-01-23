Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Witte's Welt: Irgendwann wird es imfall auch mir zu blöd!

  23.01.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Was war das für ein aufregender Mittwoch: Breaking-News im Minutentakt! Sollten Sie etwas verpasst haben, voilà:

Nachfolgend das Protokoll des SRF-Livetickers vom WEF in Davos.

13.00 Uhr: Schon seit Tagen haben sich ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote