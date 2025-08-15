Am Sonntagabend kurz vorm Schulstart kam die Erkenntnis: Krümel braucht dringend einen Neuen. «Dein Alter sieht ziemlich schäbig aus», sagt Maus bei der Anprobe aufgeregt. «Wart’s ab», versucht Krümel zu ...

Ronny Wittenwiler

Am Sonntagabend kurz vorm Schulstart kam die Erkenntnis: Krümel braucht dringend einen Neuen. «Dein Alter sieht ziemlich schäbig aus», sagt Maus bei der Anprobe aufgeregt. «Wart’s ab», versucht Krümel zu beruhigen, «das ist der Stress. In ein paar Tagen geht es Papi sicher wieder besser.» – «Mami spricht imfall von deinem Schulsack», klärt Brösmeli ihren Bruder auf. Halleluja, kann ja wieder mal heiter werden denk ich mir und versuche Krümel in Sachen Schulsackmode die wilden Achtzigerjahre beliebt zu machen: «Als ich so alt war wie du, hatte ich ein Kuhfell.» Jetzt Krümel flüsternd zu seiner Schwester: «Und ich dachte immer, alle Menschen stammen vom Affen ab.»

Läuft jetzt also langsam aus dem Ruder dieses Schulsack-Problem. Wir versuchen es online zu lösen. Maus, Profi in solchen Sachen, wird fündig: «Wir wär’s mit diesem Modell da, hier steht: besticht durch Individualität, Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit!» Klingt gut. Und ganz offensichtlich hat das Hightech-Modell noch mehr zu bieten: «Ergonomisch geformte Bereiche des Ranzens sind wichtig für die Entwicklung des Rückens.» Ich spüre förmlich seinen fragenden Blick. Dann Brösmeli zu Krümel: «Mami spricht imfall immer noch vom Schulsack …»

Haha, witzig.

Vielen Dank an Götti Rolf, der mir mit einem trendigen Schulsack im Kuhfell-Muster vor fast vierzig Jahren nun zu dieser Kolumne verholfen hat.