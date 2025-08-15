Immobilien
Witte's Welt: Ich war der Kuhlste von allen

  15.08.2025 Fricktal

Ronny Wittenwiler

Am Sonntagabend kurz vorm Schulstart kam die Erkenntnis: Krümel braucht dringend einen Neuen. «Dein Alter sieht ziemlich schäbig aus», sagt Maus bei der Anprobe aufgeregt. «Wart’s ab», versucht Krümel zu ...

