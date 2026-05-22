«Too Good To Go» ist eine App, über die Bäckereien, Cafés und Restaurants ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis anbieten. Die Konsumenten bestellen und ...

«Too Good To Go» – haben Sie schon einmal davon gehört?

Ronny Wittenwiler

«Too Good To Go» – haben Sie schon einmal davon gehört?

«Too Good To Go» ist eine App, über die Bäckereien, Cafés und Restaurants ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis anbieten. Die Konsumenten bestellen und bezahlen direkt via App und holen dann ihre Bestellung vor Ort ab. Alles klar? So.

Und genau von diesem Service mache ich jetzt auch Gebrauch. Sie hätten mal sehen sollen, wie erleichtert die Kinder waren.

Es ist Mittwoch, 11.30 Uhr, als ich beim erstbesten Preis-Leistungs-Angebot zuschlage: Ich setze mich sofort ins Auto, um das über die App bestellte Essen abzuholen. Es fühlt sich richtig an.

Erstens: Brösmeli und Krümel bekommen eine ausgewogene Ernährung.

Zweitens: Ich spare enorm Zeit, weil ich nicht selbst kochen muss.

Drittens: Ich leiste so einen Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, um den Planeten zu retten.

Und was soll ich sagen? Dieser Service ist der Knaller. Ich hole das Essen vor Ort ab: Ein Saisonsalat mit Spargelspitzen, Gemüse-Dip an Frischkäse und zweimal Reispfanne mit Poulet-Streifen – und das für lächerliche 14 Franken!

Auf dem Rückweg mache ich einen kurzen Halt an der Tankstelle in Brissago und esse eine Bratwurst. Zuhause angekommen, gibt es Mittagessen für die Kinder. Es ist jetzt 19.30 Uhr.

witte@nfz.ch