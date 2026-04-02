Mittwochmorgen, die geistige Elite der Redaktion trifft sich im ...

In dieser Ausgabe haben wir wieder einen Oster-Wettbewerb mit einem Lösungswort für Sie vorbereitet. Gerne möchte ich Sie über den kreativen Entstehungsprozess in Kenntnis setzen.

Ronny Wittenwiler

In dieser Ausgabe haben wir wieder einen Oster-Wettbewerb mit einem Lösungswort für Sie vorbereitet. Gerne möchte ich Sie über den kreativen Entstehungsprozess in Kenntnis setzen.

Mittwochmorgen, die geistige Elite der Redaktion trifft sich im grossen Sitzungsraum. Um die Zeit zu überbrücken, hat der Chef in der Küche nebenan eine Spielecke für mich eingerichtet.

Es geht los.

Stellvertretender Chefredaktor: «Wo ist eigentlich der Wittenwiler?»

Alle blicken rüber in die Küche, wo ich gerade mit farbigen Klötzchen einen Turm baue.

Redaktionskollegin: «Sollten wir ihn nicht doch mitmachen lassen?»

Projektplanerin: «Vergiss es! Der hat mich im letzten Jahr schon in den Wahnsinn getrieben mit seinen Lösungsworten.»

Fröhlich winke ich meinen Kollegen zu, als sie schon wieder ungläubig zu mir rüber gucken.

Chef murmelt: «Seine Vorschläge im letzten Jahr waren ‹Stille Nacht› und ‹Osterhasenhosenladen›»

Stellvertretender Chefredaktor:

«Was für ein Banause. Und dann kam er noch mit ‹Kriminaltango› von Pepe Lienhard.»

Keine zwei Minuten später hockt der Kollege bei mir und darf jetzt auch mit den Holzklötzchen spielen.

witte@nfz.ch