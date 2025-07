Im Moment lassen es die Vereine im Fricktal krachen: Von den Samaritern bis hin zu den Feldschützen laden wieder alle zum Grillplausch, weil die Saison entweder Sommerpause macht oder gleich komplett am Ende ist. Ganz wichtig bei so einem Vereinsgrillplausch ist, ...

Ronny Wittenwiler

Im Moment lassen es die Vereine im Fricktal krachen: Von den Samaritern bis hin zu den Feldschützen laden wieder alle zum Grillplausch, weil die Saison entweder Sommerpause macht oder gleich komplett am Ende ist. Ganz wichtig bei so einem Vereinsgrillplausch ist, dass Sie sich unbedingt an die goldenen Regeln halten: Grillgut müssen Sie selbst mitbringen! Getränke dagegen sind vorhanden! Und wenn Sie keinen selbstgemachten Salat fürs gemeinsame Büffet mitbringen, werden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem Verein geworfen. Ausser vielleicht bei den Tontauben-Züchtern, aber die haben ja auch massiv Nachwuchsprobleme. Ich weiss das. Schliesslich bin ich Präsident. Egal.

Auf jeden Fall habe ich mich diese Woche etwas ganz Spezielles gefragt und weiss Gott, fragen Sie nicht, warum ich mich sowas überhaupt frage. Aber: Wäre die Welt eine andere, wenn die goldenen Regeln über den Haufen geworfen würden und Grillgut für alle vorhanden wäre – dafür aber jeder einzelne seine Getränke selbst organisieren müsste?

Alle stehen gemütlich ums Feuer. «Wo bleibt eigentlich der Wittenwiler?»

«Der spricht noch mit der Polizei. Hat eingangs Wald mit dem Sechsspänner einen Hasen überfahren.»

Besser ich bring doch wieder Salat und einen Cervelat mit.

