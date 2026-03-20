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Witte's Welt: Eingangskontrolle

  20.03.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Haben Sie das auch gelesen? Die Fifa hat für schottische Fussballfans eine Sonderregelung ausgesprochen. Wer im Schottenrock (Kilt) an die Fussball-WM reist, muss am Stadioneingang den dazugehörenden Beutel (Sporran) doch nicht abgeben.

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