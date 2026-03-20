Haben Sie das auch gelesen? Die Fifa hat für schottische Fussballfans eine Sonderregelung ausgesprochen. Wer im Schottenrock (Kilt) an die Fussball-WM reist, muss am Stadioneingang den dazugehörenden Beutel (Sporran) doch nicht abgeben.

Ronny Wittenwiler

Haben Sie das auch gelesen? Die Fifa hat für schottische Fussballfans eine Sonderregelung ausgesprochen. Wer im Schottenrock (Kilt) an die Fussball-WM reist, muss am Stadioneingang den dazugehörenden Beutel (Sporran) doch nicht abgeben.

Dem schottischen Verband gelang es, eine entsprechende Vereinbarung mit der Fifa zu treffen. Sie war nötig, weil an der Fussball-WM eigentlich nur Taschen erlaubt sind, die deutlich kleiner und durchsichtig sind. Jetzt ist es aber so, dass der Beutel der Schotten eine wichtige Ergänzung zum traditionellen Schottenrock ist, weil eben der Rock dummerweise nun mal keine Taschen hat. Okay, man könnte das Münz stattdessen auch in der Unterhose verstauen, aber hier kommt die nächste Baustelle, denn gemäss traditioneller schottischer Stadionordnung ist es nämlich verboten, überhaupt eine Unterhose unter dem Schottenrock zu tragen. Egal.

Was mich jetzt aber einfach beschäftigt: Schafft man mit diesem Urteil nicht einen Präzedenzfall? Laut ersten Gerüchten hat schon der nächste Fussball-Landesverband die Gunst der Stunde genutzt: So soll auch den Australischen Fans gestattet werden, ihr Känguru samt Beutel mit ins Stadion zu schleppen.

Na, bimmelt da was? Die Schweizer planen bei der Vieh-Fa schon den nächsten Antrag.

witte@nfz.ch