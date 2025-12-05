Immobilien
Witte's Welt: Einfach mal reingegrätscht

  05.12.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Man stellt sich ja bei Medien-Terminen immer auch die Frage: Was ziehe ich an? Gerade ich als Journalist mit öffentlichem Ansehen lande oft einen Volltreffer. Also wie die mich manchmal öffentlich ansehen.

Am Montagabend stand ich einmal ...

