Ronny Wittenwiler

Ich bin in der Landi und sehe den Verkäufer: «Guten Tag. Ich hätte gern eine Mordmann-Tanne oder eine Rot-Fichte.»

Irritiert weist mich der Besserwisser darauf hin, dass der Name des Baumes imfall mit einem N beginne.

Das ist doch mir egal.

Ich öffne die Beifahrerseite von meinem Smart und manövriere das Wunder der Natur irgendwie rein, so gut es halt geht, und das geht imfall besser als erwartet: Zu meinem Erstaunen endet die Spitze des Weihnachtsbaums haargenau an der Frontscheibe. Es schauen jedoch auch drei Meter Stamm aus meinem Kofferraum, als man mich zum Alkoholtest rauswinkt.

Polizei: «Was soll das werden, wenn es fertig ist?»

Ich so: «Das ist eine Not-Fichte.»

«Heisst das nicht Rot-Fichte?», fragt jetzt der Polizist.

«Ja, das hab’ ich zuerst auch gedacht, aber der Typ von der Landi hat gemeint, dass der Name des Baumes ganz sicher mit einem N beginnt.»

«Wirklich? Also das wusste ich nicht.»

«Sehen Sie. Man lernt nie aus. Zuerst wollte ich ja eine Mordmann-Tanne kaufen.»

Jäso, hat der Polizist dann nur noch gemeint.

