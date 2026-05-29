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Witte's Welt: Ein Geschenk des Himmels!

  29.05.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Es ist nach wie vor sehr anspruchsvoll. Kochen! Waschen! Ufzgi! NFZ! Aber: Ich bin nicht allein. Ein dickes Kompliment an die Spitex für die grossartige Unterstützung. Wie gross meine Not ist, zeigte sich vorgestern: Neuerdings kommen sie sogar zu zweit vorbei. ...

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