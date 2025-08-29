Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Witte's Welt: Die wichtigsten Zahlen und Fakten

  29.08.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Sind Sie bereit fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis?

Wir haben für Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten herausgesucht.

Die Gastronomie ist top vorbereitet. Bereit stehen 270 000 Liter Bier, 24 000 Liter Wein, 5400 ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote