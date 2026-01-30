Also Maus hat mir das so erklärt: Ein Familienplaner ist ein spezieller Kalender, der durch mehrere Spalten die Termine aller Familienmitglieder übersichtlich auf einer Seite darstellt. Er dient dazu, den ...

Ronny Wittenwiler

Wissen Sie, was ein Familienplaner ist?

Also Maus hat mir das so erklärt: Ein Familienplaner ist ein spezieller Kalender, der durch mehrere Spalten die Termine aller Familienmitglieder übersichtlich auf einer Seite darstellt. Er dient dazu, den Überblick über Aktivitäten, Arzttermine und Schulveranstaltungen zu behalten, Stress zu reduzieren und gemeinsame Zeit zu organisieren.

Also in der Theorie klingt das ja noch ganz vernünftig. Wohl deshalb hängt bei uns in der Küche neuerdings auch so ein Kalender. Was mir aber schleierhaft ist: Maus hat darauf bestanden, dass unser Familienplaner nicht vier, sondern fünf (!) Spalten hat. Jetzt mal im Ernst: Den Tag möchte ich ja noch erleben, an dem sich unsere Katze einen Termin für den Elternabend notiert. Maus hat aber gemeint, es gehe doch bloss darum, dass sie keine Behandlung beim Tierarzt verpasst.

Ich so: «Du lässt dich vom Tierarzt behandeln?»

Maus: «Ich doch nicht, aber die Katze!»

Ach so. Das hingegen ergibt wiederum Sinn und deshalb habe ich am Montag nochmals das Gespräch gesucht und unserer Katze erklärt, dass auch sie sich gefälligst im Familienplaner einzuschreiben hat. Der ihr Gesicht hätten Sie mal sehen sollen. Und am Schluss blieb natürlich wieder alles an Maus hängen.

Dienstagmorgen, Krümel kommt in die Küche, sieht den Eintrag in der fünften und hintersten (!) Spalte im Familienplaner. Dann begeistert zu seiner Mutter: «Krass, Papi bekommt am Freitag eine Tollwutimpfung?»

Es wird Zeit, dem Jungen wieder mal die Hackordnung in der

Familie zu erklären.

witte@nfz.ch