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Witte's Welt - Die Bohrmaschine im Kinderzimmer

  10.04.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Es ist immer wieder eine Freude, wenn die eigenen Kinder in den Ferien auch mal ein Buch zur Hand nehmen und sich weiterbilden. Krümel interessiert sich gerade für den menschlichen Körper: «Neville Sharp aus Australien hält mit 112,4 Dezibel ...

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