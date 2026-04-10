Es ist immer wieder eine Freude, wenn die eigenen Kinder in den Ferien auch mal ein Buch zur Hand nehmen und sich weiterbilden. Krümel interessiert sich gerade für den menschlichen Körper: «Neville Sharp aus Australien hält mit 112,4 Dezibel ...

Ronny Wittenwiler

Es ist immer wieder eine Freude, wenn die eigenen Kinder in den Ferien auch mal ein Buch zur Hand nehmen und sich weiterbilden. Krümel interessiert sich gerade für den menschlichen Körper: «Neville Sharp aus Australien hält mit 112,4 Dezibel den Weltrekord für den lautesten Rülpser. Damit übertraf er die Lautstärke einer Bohrmaschine. Stell dir das mal vor: Ein Rülpser lauter als eine Bohrmaschine!!!»

Helle Begeisterung und ja – diesen Blick in seinen Augen kenne ich zu gut. «Vergiss es mein Freund», sage ich zu Krümel: «Die Wittenwilers sind zivilisierte Leute!»

Krümel: «Sagt wer?»

Ich so: «Die Mama!?»

Fünfzehn Minuten später auf dem Parkplatz der Landi. Krümel und ich bewundern, mit welcher Eleganz der Gabelstaplerfahrer die zwölf Harassen Coca Cola vor unserem Auto abstellt. Irgendwie ist mir bei der Sache nicht ganz wohl. «Wir sollten Mama zur Überraschung noch einen Becher Hüttenkäse kaufen. Da freut sie sich bestimmt.»

Zusammen macht das 479,20 Franken, dieser Hüttenkäse wird also auch immer teurer. Egal.

*

112,4 Dezibel! Mit nur einem Rülpser! Das muss man sich mal vorstellen.

Ich will gerade die Bohrmaschine an den Strom anstecken und

Krümel trinkt die erste Pulle Cola auf Ex, als es an die Tür klopft und

Maus unseren Weltrekordversuch unterbricht.

0,0 Dezibel im ersten Anlauf – denn uns bleibt die Luft weg. Maus mit ihrem Vortrag hat aber gute Chancen für einen Eintrag ins nächste Guiness-Buch der Rekorde. witte@nfz.ch

P.S.: Wir hätten noch 287 Cola-Fläschchen abzugeben.