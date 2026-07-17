Es muss jetzt einmal gesagt sein: Fussball ist komplett überbewertet. Ein Spiel, mehr nicht. Und doch setzt bei manchen erwachsenen Menschen auf unerklärliche Weise der Verstand aus. Gerade wenn Public Viewing mit im Spiel ist, verstärkt sich diese Problematik ...

Wittenwiler

Es muss jetzt einmal gesagt sein: Fussball ist komplett überbewertet. Ein Spiel, mehr nicht. Und doch setzt bei manchen erwachsenen Menschen auf unerklärliche Weise der Verstand aus. Gerade wenn Public Viewing mit im Spiel ist, verstärkt sich diese Problematik – weshalb ich lieber gleich zuhause bleibe. Und so habe ich nach dem Ausscheiden der Schweizer gegen Argentinien am frühen Sonntagmorgen völlig entspannt die Blumen im Garten gegossen, als ich im Dämmerlicht schemenhaft diese Gestalt mit Schweizer Fahne zwischen unseren Hortensien liegen sah. Hat geweint wie ein Kleinkind. Höchste Zeit, ist diese WM bald vorbei.

witte@nfz.ch

Mir ging es die letzten Tage nicht so gut. Deshalb: Besten Dank an meine Frau für ihren Gastbeitrag.