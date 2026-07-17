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Witte's Welt: Das kommt vom vielen Public Viewing

  17.07.2026 Kolumne

Wittenwiler

Es muss jetzt einmal gesagt sein: Fussball ist komplett überbewertet. Ein Spiel, mehr nicht. Und doch setzt bei manchen erwachsenen Menschen auf unerklärliche Weise der Verstand aus. Gerade wenn Public Viewing mit im Spiel ist, verstärkt sich diese Problematik ...

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